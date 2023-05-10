农业部长：欢迎中国企业投资哈萨克斯坦农业

哈通社/阿斯塔纳/5月10日--哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫最近在访问中国期间与新疆维吾尔自治区的伊犁哈萨克自治州、阿勒泰地区、塔城地区、博尔塔拉蒙古自治州和新疆生产建设兵团负责人举行了一系列会谈。

根据农业部新闻处的消息，中方对哈萨克斯坦的农产品（肉类、谷类、油类和饲草）进口表现出浓厚兴趣。叶尔波勒·卡拉舒科夫则表示，哈方有意从中国新疆进口水果和蔬菜产品。

他同时指出，哈方还为农业投资提供了一些可行的计划，其中包括产业优惠和税收特惠等国家支持措施。投资者可直接与政府签订协议，实施重大投资项目。叶尔波勒·卡拉舒科夫表示，哈萨克斯坦为农业投资提供最佳条件。

叶尔波勒·卡拉舒科夫还强调，哈方特别关注农产品深加工项目的实施。目前，哈政府对农产品加工企业提供各类补贴支持。国家帮助企业偿还现有生产线现代化和新建厂房所需费用的一部分，并对流转资金贷款利率提供补贴，还部分补偿农民交付加工原料的费用等。这些综合措施已为海外投资者创造了便利条件。

叶尔波勒·卡拉舒科夫邀请中国企业与哈萨克斯坦合作伙伴共同开发建设农工综合体合作项目。

-我们邀请种业、植物栽培和食品生产领域的中国企业家来哈萨克斯坦进行投资。我们对农业合作和实施联合项目持开放态度。哈萨克斯坦农业部愿意为投资者提供一切必要条件和全方位的支持。-叶尔波勒·卡拉舒科夫说。

【编译：阿遥】