托卡耶夫总统为二战哈国牺牲战士扫墓

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 – 国家元首在访问俄罗斯期间，前往为哈萨克斯坦二战烈士设立的纪念碑陵园扫墓。

据总统府新闻局消息，在5月8~9日对俄罗斯联邦进行的工作访问期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专程前往位于俄罗斯特维尔州勒热夫区的勒热夫战役纪念碑献花，向在二战期间的勒热夫战役中，服役于前苏联红军第100和第101步兵师并在这场战役期间阵亡的哈萨克将士的英灵致以敬意。

据悉，纪念碑由一组长27米、高4米的花岗岩围墙组成。其上写有：《第100和第101独立步兵旅的战士们永远活在我们身边——来自对你们怀有至高谢意的哈萨克斯坦人》。

在纪念碑的右侧，立有绘制了哈萨克斯坦地图的面板。在面板上醒目的标注了1941年组建两支部队的哈萨克斯坦城市——阿拉木图和阿克托别，以及哈萨克斯坦现在的首都阿斯塔纳。共有9312名哈萨克斯坦阵亡军人的名字被镌刻在了纪念碑上。

据了解，在整个勒热夫战役中，共有2.2万哈萨克斯坦将士参战。

期间，总统还前往附近为吉尔吉斯军人设立的另一处纪念碑，进行了献花仪式，表达对吉尔吉斯军人在二战期间的牺牲的敬意。

托卡耶夫总统当天还专程前往位于特鲁比诺村的《兄弟同胞》战士公墓进行了扫墓。

在残酷的勒热夫战役中阵亡的2000多名军人被安葬在这里，其中也包括托卡耶夫总统的伯父哈斯穆·波勒塔耶夫。

公墓内竖立着一座手持机关枪的战士雕像，雕像旁的石碑上写着：《这里埋葬着1941~1945年间为了从法西斯侵略者手中解放勒热夫而牺牲的第881步兵师和第331炮兵团的战士们》。

总统向纪念碑雕像敬献献花，进行了一分钟的默哀。随后，由哈萨克斯坦总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒为阵亡将士的英灵诵经慰灵。

访问特维尔地区期间，国家元首还参加了在勒热夫苏联士兵纪念碑前举行的献花仪式。

托卡耶夫总统在仪仗队的陪同下献上花圈，并默哀一分钟以缅怀阵亡将士。

勒热夫战役是二战苏德战场上最血腥的战役之一，加上失踪人员和受伤人员，苏联军队在这场战役中的总损失超过 130 万。

【编译：木合塔尔·木拉提】