总统办公厅主任向莫穆舍吾勒纪念碑献花

哈通社/阿斯塔纳/5月9日 – 总统办公厅主任向莫穆舍吾勒纪念碑献花。

哈萨克斯坦总统办公厅主任沃勒扎斯·别克帖诺夫5月9日胜利日之际，向位于首都市中心的包尔詹·莫穆舍吾勒将军的纪念碑前敬献花篮，向这位哈萨克斯坦军事思想的奠基者、著名的爱国将领致敬，并向所有在战争中付出生命的哈萨克斯坦将士致以敬意。

包尔詹·莫穆舍吾勒1910年12月24日出生于奥拉克巴尔加的杜格拉特部落牧民家庭。成年后曾在银行和哈萨克的«计委»工作，36年参军，41年作为316步兵师（就是潘菲诺夫师）1073团团长参加莫斯科保卫战，英勇作战，身负重伤。1945年1月21日，包尔詹·莫穆舍吾勒上校被任命为第1波罗的方面军第6近卫军第2近卫步枪军下属的第9近卫步兵师的指挥官。在东普鲁士攻势中，第9师占领了普列库莱附近的15座城镇。战后，包尔詹·莫穆舍吾勒被授予列宁勋章。1955年，包尔詹·莫穆舍吾勒以上校军衔退役。1963年，应劳尔·卡斯特罗的邀请，包尔詹·莫穆舍吾勒上校前往古巴，给古巴革命武装力量讲授战术。1982年，包尔詹·莫穆舍吾勒逝世，安葬在阿拉木图。莫斯科当局于1990年12月11日追授他为苏联英雄。哈萨克斯坦独立后，他又被授予哈萨克斯坦英雄称号。

【编译：木合塔尔·木拉提】