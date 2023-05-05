联合国儿童基金会发言人：大量儿童在苏丹冲突中丧生

哈通社/阿斯塔纳/5月5日-- 据环球网报道，联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德5日警告称，大量儿童在苏丹冲突中丧生。

他表示，该机构已收到一份可靠的调查报告，称在4月15日开始的冲突前11天里，共有190名儿童死亡，1700名儿童受伤。