总统召开全军大会

哈通社/阿斯塔纳/5月5日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日主持召开全军大会。

会议开始之前，国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫向总统介绍了新款的军装。

会议框架下，哈萨克斯坦总统、武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向退伍军人和士兵们致以了即将到来的祖国保卫者日祝贺。

最高统帅在贺词中指出，武装力量是国家不可动摇的支柱，保卫祖国的独立与和平生活是神圣的职责。

总统表示，当下，全球局势正在迅速变化，引发了大规模军备竞赛。

-在当前复杂时期，军队的作用更加重要。军队必须随时准备好捍卫我们的主权，其专业训练、现代化武器装备和先进技术成为了主要因素。军队的技能和战术直接影响战斗结果，如果军队满足这一要求，它将能够履行其职责。-他说。