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总统召开全军大会

2023 年 5月 5 日 星期五 , 18:56
总统召开全军大会

哈通社/阿斯塔纳/5月5日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日主持召开全军大会。

会议开始之前，国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫向总统介绍了新款的军装。

会议框架下，哈萨克斯坦总统、武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向退伍军人和士兵们致以了即将到来的祖国保卫者日祝贺。

最高统帅在贺词中指出，武装力量是国家不可动摇的支柱，保卫祖国的独立与和平生活是神圣的职责。

总统表示，当下，全球局势正在迅速变化，引发了大规模军备竞赛。

-在当前复杂时期，军队的作用更加重要。军队必须随时准备好捍卫我们的主权，其专业训练、现代化武器装备和先进技术成为了主要因素。军队的技能和战术直接影响战斗结果，如果军队满足这一要求，它将能够履行其职责。-他说。

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托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦将继续开展军队技术的现代化工作。他认为，有必要增加新型武器装备，包括高精度武器、无人驾驶车辆和机器人综合体，还需要增加战机和战车的数量。

国家元首还谈到了军事教育和科学体系的发展问题。

与此同时，总统强调，要提高兵役声誉和军人地位，为军人提供社会保障问题。

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最后，托卡耶夫总统向全国一批军人授予了国家奖章，以表彰他们的勇敢和无私，为确保国家安全和国防能力、加强法律和秩序作出的贡献。

此外，会议期间，国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫、国家安全委员会副主席叶尔兰·阿勒达朱曼诺夫等发表了讲话。

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【编译：阿依波塔】
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