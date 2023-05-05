托卡耶夫总统主持授勋授衔仪式

哈通社/阿斯塔纳/5月5日 – 祖国保卫者日和胜利日来临之际，根据例行传统，哈萨克斯坦共和国总统在总统府主持了授勋授衔仪式。

据总统府新闻局消息，国家元首、哈萨克斯坦武装力量最高统帅哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5月5日上午，在总统府主持召开了惯例的授勋授衔仪式，为一批功勋人员授予国家奖章、勋章、特殊称号和高级军衔。

托卡耶夫总统向所有参加仪式的人士致以祖国保卫者日和胜利日的节日祝贺。他强调指出，每年都会同时得到庆祝的这两个节日，是联系着曾经为保卫家园而赴汤蹈火的先烈与独立哈萨克斯坦新生代军人之间的重要传承和纽带。

托卡耶夫总统在仪式上说：

- 哈萨克曾是用战马书写辉煌历史的勇者之国，先辈们英勇的守护了广袤的国土，在残酷的战争中取得了胜利，而我们是他们的后继者们。如今，我们的强力部门正在严密的守卫国家的安宁。保障祖国根基牢固——这是每一个公民与生俱来的义务，更是所有选择军旅生涯的职业军人们的职责。哈萨克斯坦——是一个和平的国家。我们与所有的国家建立了友好的关系。我们坚持着以和平对话的方式，解决同所有国家之间的任何问题的立场。但这不代表我们就应该马放南山，相反，做好面对任何情况的准备是非常必须的。不断地强化国家的国防能力和保障安全的能力，是国家的大政方针之一。

托卡耶夫总统在讲话中着重强调，国家国防能力的强化，国家安全保障水平的提升，以及确保法治和法律秩序，始终将在国家政策中处于优先级。

托卡耶夫总统指出，国家正在持续的提升对强力部门的支持。基础设施、技术装备和物资方面的问题，正在分阶段得到完善，军人的待遇和福利正在不断地提高。军人、特种部队和执法机关的工作人员，强力机构的退役人员，将会得到来自国家的各种保障支持。

- 保卫自己的祖国——这是每一个公民的至高荣誉，也是面对自己家园，面对下一代，所背负的一项重要的责任。诸位为我国的和平生活、稳定繁荣做出了重要的贡献。作为自己职业内的优秀成员，你们一直默默地履行着职责。在诸位当中，有许多不畏艰险、舍生为民的，和平年代的英雄。他们的勇气，为全民、尤其是年轻人竖立了榜样。- 总统说。

托卡耶夫总统再度向所有为保卫国家而做出奉献的人们致以敬意与感谢。

随后，总统向在场的军官们授予了军衔，颁发了国家表彰，以及各类高级军事职衔和特殊称号。

从总统手中荣誉的接受军衔、勋章和称号的人员名单，可以从https://akorda.kz/kz/zhogary-askeri-zhane-arnauly-ataktar-synyptyk-shender-beru-turaly-542946这里查询。

【编译：木合塔尔·木拉提】