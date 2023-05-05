阿依达·巴拉耶娃：有女性参与的事业会更加和谐

哈通社/阿斯塔纳/5月5日 -- 《性别平等》培训项目学员表彰大会4日在首都阿斯塔纳举行。

该项目是在哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会的支持下实施的。

项目的主要目的是增加各行业女性领导者的比重。

哈萨克斯坦总统办公厅副主任、总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席阿依达·巴拉耶娃出席表彰仪式并发表了讲话。

巴拉耶娃在讲话中高度评价了女性在社会中的作用。

- 国家元首高度关注为女性公民提供支持的问题，尤其是在提升女性主动性和领导力方面，总统亲自监督了相关措施的实施。当下哈萨克斯坦社会的各个领域，涌现出了大量富有才华的女性。今天的这场活动，也是国家支持的一个体现。 我们的社会始终高度尊重女性和母亲的地位。任何事务，只要有女性参与，必定会变得更加和谐和美好。- 巴拉耶娃说。

出席当天活动的哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳股份公司主席努尔兰·扎科珀夫表示，该机构正在着手实施提升女性领导力的重要措施。

- 基金全面支持国家的性别平等政策。目前公司正在大力提升企业领导层中的女性人数。- 他说。

《性别平等》计划是一个让女性管理者发展个人成长、潜能和领导素质，并交流经验的项目。目前有142名女性申请加入该项目，其中71份申请获得了批准。

【编译：木合塔尔·木拉提】