政府副总理：哈萨克斯坦将高水平承办游牧民族运动会，展示体育实力和文化遗产

哈通社/阿斯塔纳/5月5日--据政府官网消息，哈萨克斯坦政府副总理阿勒泰·阔勒格诺夫于4日主持会议，就定于2024年9月8日至15日在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会的筹备工作进行了研究和讨论。

国家元首指示以最高水平组织筹办此次重大体育赛事。值得注意的是，哈萨克斯坦申办游牧民族运动会得到了突厥语世界的一致支持。

第五届世界游牧运动会将有来自世界各地的体育代表团参加，其中也包括那些历史传统上不属于游牧民族的国家。比赛项目将包括哈萨克式摔跤、叼样、猎鹰训练、阿斯克（羊髀骨）游戏、马上角力和九宫棋等。

哈萨克斯坦文化与体育部是本届体育赛事的主要组织者，哈萨克斯坦国家体育协会将提供协助。