经济部长：哈萨克斯坦经济适应外部环境变化，首要任务是确保经济增长稳定

哈通社/阿斯塔纳/5月5日--在正在韩国仁川举行的第56届亚洲开发银行理事会年会期间，举行了中亚区域经济合作计划峰会，主题为“中亚区域经济合作计划（CAREC）在加强中亚和西亚区域合作中的作用”。

哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫出席峰会并发言。

在发言中，他提到，尽管外部环境出现变化，但哈萨克斯坦的经济依然保持积极的发展态势，2022年实际GDP增长了3.3%。此外，哈萨克斯坦的投资环境保持稳定，去年固定资产投资增长7.9%，达到了15.1万亿坚戈，外贸也增长32%，达到了1340亿美元。他指出，哈萨克斯坦政府为确保宏观经济和金融稳定所做的努力得到了国际评级机构标准普尔、穆迪和惠誉的积极评价。

阿勒别克·库安特洛夫还表示，今年哈萨克斯坦的经济将继续适应外部环境的变化，今年第一季度GDP增长达到了4.9%，所有主要经济部门均呈现出积极发展态势。政府今年面临的最重要任务之一是确保经济增长至少达到4%。

阿勒别克·库安特洛夫表示，目前哈萨克斯坦正在完成批准设立中亚区域经济合作研究所协定的程序，从而确认其成为该研究所正式成员的承诺。他还强调了哈萨克斯坦的绿色倡议，指出到2060年实现碳中和是哈萨克斯坦的优先考虑事项之一。

【编译：阿遥】