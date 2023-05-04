政府总理会见塔吉克斯坦总统

他指出，在这方面哈萨克斯坦-塔吉克斯坦政府间经济合作委员会发挥着重要作用，其定期会议已于今年4月成功举行。 另外，两国还通过了2023-2024年增加双边贸易额的路线图。

斯马伊洛夫表示，5 月 3 日举行的商业论坛有助于两国​​商界代表的相互了解。 根据论坛结果，双方签署了多项重要商业文件。

-哈萨克斯坦政府将尽一切努力扩大与塔吉克斯坦的经贸合作。 我相信，今年哈萨克斯坦与塔吉克斯坦的合作将在各个方向得到高速发展。-总理说。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙指出了进一步加强两国之间战略伙伴关系的巨大潜力。

-我们拥有发展相互关系的必要先决条件。我想强调今天通过的联盟合作宣言的历史重要性，这将为加强两国合作开辟广阔的道路。-他说。

塔吉克斯坦领导人还谈到了将两国商业界聚集在一起，增加双边贸易、促进文化和人道主义合作的重要性。

-我们愿在所有领域不受任何限制地与哈萨克斯坦开展合作。-他说。

【编译：阿依波塔】



