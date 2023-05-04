哈萨克斯坦与塔吉克斯坦签署联盟合作宣言

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙5月4日在首都阿斯塔纳举行大范围会谈，并签署了9项重要的合作文件。

根据会谈结果，双方签署了下列文件：

·《哈萨克斯坦共和国与塔吉克斯坦共和国之间的联盟合作宣言》

·《哈萨克斯坦共和国总统直属战略研究所与塔吉克斯坦共和国总统直属战略研究中心间合作备忘录》

·《哈萨克斯坦共和国财政部与塔吉克斯坦共和国政府直属海关事务署间就哈萨克斯坦共和国与塔吉克斯坦共和国之间组织关于货物和运输工具过境的初步信息交换议定书》

·《哈萨克斯坦共和国突厥斯坦与塔吉克斯坦苦盏建立友好城市关系的备忘录》

·《哈萨克斯坦共和国文化和体育部与塔吉克斯坦共和国政府直属旅游发展委员会之间关于旅游领域合作的路线图》

·《哈萨克斯坦共和国农业部与塔吉克斯坦共和国农业部间2023~2025年农业领域合作发展路线图》

·《哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与塔吉克斯坦共和国工业和新技术部间2023~2024年工业和创新领域相互合作计划》

·《哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部与塔吉克斯坦共和国政府直属出口署间相互合作备忘录》

·《哈萨克斯坦共和国外交部与塔吉克斯坦共和国外交部间2023~2025年合作方案》

【编译：木合塔尔·木拉提】