塔吉克斯坦总统被授予“金雕”勋章

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日向塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙颁发了哈萨克斯坦最高荣誉«金雕»（Алтын қыран）勋章。

托卡耶夫总统在授勋仪式上强调指出，埃莫马利·拉赫蒙总统在促进哈萨克斯坦与塔吉克斯坦两国人民兄弟般的情谊，发展两国互利合作，加深两国相互信赖和理解方面做出了巨大的贡献。

托卡耶夫总统说：

- 我们总是在各个层面保持密切和互信的政治对话。哈塔两国之间业已形成牢固法律框架，双边经贸合作蓬勃发展，人文交流不断扩大。我们在各种重要的国际组织框架内开展了卓有成效的合作，为加强中亚的全方位合作做出了贡献。如今，我们两国之间的关系提升到了联盟关系，这一点令人欣喜。这一切都有赖于您为建立两国之间的模范关系而做出的积极的、堪称模范的贡献。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙对托卡耶夫总统授予其«金雕»勋章表示了感谢，并强调，他将这一殊荣视为对对塔吉克斯坦全体人民为发展和加强塔吉克斯坦-哈萨克斯坦关系、友谊与合作所做贡献的高度赞赏。

拉赫蒙表示，未来将继续共同努力，为全面深化和拓展塔吉克斯坦和哈萨克斯坦战略伙伴关系作出不懈努力，造福两国兄弟人民。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙5月3日晚乘坐专机抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，​开始为期两天的国事访问。



4日，托卡耶夫总统与到访的拉赫蒙总统举行了小范围和大范围的会晤，两国总统围绕深化双边经贸合作，特别是增加两国间商品贸易规模，加深工业、农业、交通和数字化领域合作问题予以了深入讨论。此外，双方还计划加强在教育和人文领域的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】