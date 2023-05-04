哈塔总统举行大范围会谈 两国合作将提升至历史性新高度

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 – 哈萨克斯坦和塔吉克斯坦两国总统4日举行了大范围会谈。

两国总统围绕深化双边经贸合作，特别是增加两国间商品贸易规模，加深工业、农业、交通和数字化领域合作问题予以了深入讨论。此外，双方还计划加强在教育和人文领域的合作。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在大范围会谈中指出，拉赫蒙总统的此次来访具有历史性的意义，意味着哈塔合作将提升到一个新的高度。

托卡耶夫总统指出，随着两国联盟合作宣言的签署，双方将启动一系列全新的战略合作项目，基于两国共同利益的合作必然将会为双方带来益处。

哈萨克斯坦总统指出，建交以来，哈萨克斯坦与塔吉克斯坦在国家的各个层面建立了相互信赖的政治对话传统，在各种国际组织架构内开展良性互动，共同保障了中亚的稳定发展和安全。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦迄今为止已经签署了涵盖各个领域的100多份双边协议，为两国关系建立了坚实的法律基础。

- 今天，又将有新的文件加入到这份清单当中。长久以来，哈萨克斯坦一直都是塔吉克斯坦的第二大贸易伙伴。根据我们的数据，仅去年一年，相互贸易额就达 14 亿美元。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，政府间经济合作委员会和增加贸易工作组的活动对促进双边议程作出了重大贡献，同时，哈萨克-塔吉克商业委员会也为其工作的顺利开展提供了有效的补充。目前，两国正在积极地推动2023-2024 年度拓展双边贸易的路线图计划。

哈萨克斯坦总统同时表示，哈国一直高度重视与塔吉克斯坦的人文领域合作。近期正计划为中世纪著名的医学家、科学家和哲学家阿布·阿里·伊本·西那竖立一座纪念碑，并在哈萨克斯坦举办塔吉克斯坦文化日等一系列活动。

- 在文化日的框架下，还将展示塔吉克斯坦的农业建设成就。我相信这些都将是非常重要的活动。- 托卡耶夫总统说。

埃莫马利·拉赫蒙感谢托卡耶夫总统邀请他对阿斯纳塔进行国事访问，并对热情好客的哈萨克斯坦人民致以谢意。

塔吉克斯坦总统强调指出，小范围会谈的成果丰硕，相关的合作协议的落实至关重要。

拉赫蒙表示，塔吉克斯坦始终高度重视与哈萨克斯坦的互利合作，并决心在战略伙伴关系原则的基础上，继续不断发展塔吉克斯坦与哈萨克斯坦各领域关系。

- 今天，我们将通过一份历史性文件——《联盟合作宣言》，这将大大加强我们双边关系的基础。令人欣慰的是，建交30年来，两国各领域合作成果显著。稳定的高级别政治对话也必然会继续促进两国间的合作进程。- 埃莫马利·拉赫蒙说。

塔吉克斯坦总统还指出，建交至今塔吉克斯坦和哈萨克斯坦之间已经建立了国家各个层面的长期互动机制，双边关系也通过一系列的法律框架予以了确认，此次签署的一系列新文件将成为这些法律基础的有效补充。

拉赫蒙强调，哈萨克斯坦多年来在塔吉克斯坦对外贸易结构中占据领先地位经贸合作今后将仍然是塔哈关系中最重要的组成部分。

塔吉克斯坦总统表示，此前在托卡耶夫总统对塔吉克斯坦进行的访问期间，双方就将年度贸易额提升至20亿美元达成了共识。他指出，这项任务正在系统的进行当中，并且令人欣慰的在2022实现了20%的增长，达到了15亿美元。

- 哈萨克斯坦如今是塔吉克斯坦的第二大贸易伙伴。在我们访问阿斯塔纳的前夕，两国之间举行了一系列经济领域的合作活动。我相信政府间委员会、商业理事会和塔吉克斯坦-哈萨克斯坦商业论坛的结果，将以各种可能的方式促进我们贸易和经济关系的逐步发展。- 拉赫蒙说。

【编译：木合塔尔·木拉提】