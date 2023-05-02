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南苏丹外交部：苏丹冲突双方“原则上同意”再次停火
2023 年 5月 2 日 星期二 , 22:20
哈通社/阿斯塔纳/5月2日--环球网援引苏丹当地媒体报道称，南苏丹外交部表示，苏丹武装部队和快速支援部队«原则上同意»自当地时间5月4日起停火，为期7天。
同时再次确认双方同意任命代表出席谈判。
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