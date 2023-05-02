总统会见哈萨克斯坦-法国政府间合作委员会联合主席

哈通社/阿斯塔纳/5月2日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日会见法国欧洲和外交部部长下属主管外贸、吸引力与法国海外侨民事务的部长级代表、哈萨克斯坦-法国政府间委员会法方主席奥利维耶·贝什特。

国家元首向法国高级外交官表示了欢迎，并对哈法关系的水平给予了高度评价。托卡耶夫总统表示，相信对奥利维耶·贝什特对哈萨克斯坦的的首次正式访问将为各领域战略伙伴关系注入新的动力。

-您转达了马纽埃尔·马克龙总统的问候，我也向他转达诚挚的敬意和衷心的问候。 我们期待法国总统在方便之时对我国进行国事访问。相信您的此访将为两国在多领域的互利合作注入新的动力。 法国是我们在欧洲的主要合作伙伴，相信我们有很多机会进一步加强合作。-总统说。