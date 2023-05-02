托卡耶夫总统用中文祝贺中国棋手丁立人获得世界冠军头衔

哈通社/阿斯塔纳/5月2日 – 托卡耶夫总统在接见国际象棋特级大师时，用中文祝贺中国棋手丁立人在阿斯塔纳举行的2023年国际棋联世界冠军赛中获得男子个人世界冠军头衔。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月2日在总统府接见了国际象棋联合会 (FIDE) 主席阿尔卡季·德沃尔科维奇、国际象棋特级大师扬•涅波姆尼亚希和丁立人一行。

会谈期间，国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇向托卡耶夫总统对国际象棋运动的重视与尊重表示了感谢。

- 自我们上次见面以来，已经过去了大约 7 个月。在哈萨克斯坦的全力支持下，我们在这段时间里在哈国已经举办了五届世界级赛事。我们见证了国际象棋在哈萨克斯坦所受到的欢迎。相关的数字令人印象深刻，并且未来显然还会更高。 我对此深信不疑，因为政府支持和赞助商支持的相互结合，几乎总是会产生好的结果。- 德沃尔科维奇说。

据德沃尔科维奇介绍，在国际棋联组织的世界赛事框架下还举办了许多附属的比赛。例如，哈萨克斯坦女队与世界队之间的对决、儿童锦标赛、由国际大师参与的国际象棋大师班等。他还表示，国际棋联计划今年夏天在哈萨克斯坦举办首届世界学校间的国际象棋锦标赛，预计将有至少 80 个国家的代表参加。

中国国际象棋特级大师丁立人向托卡耶夫总统就邀请其参加会晤表示了感谢。

- 与您的会晤，令我感到非常的荣幸。我非常高兴能够参加此次大赛，并且赢得了胜利。我很享受这次比赛的过程。- 丁立人说。

托卡耶夫总统用中文向丁立人致以了祝贺，说：

- 你在非常紧张的斗争中，赢得了全世界冠军的称号。所以我要祝贺祝贺你。

俄罗斯国际象棋特级大师扬·涅波姆尼亚希则注意到了哈萨克斯坦社会对国际象棋的浓厚兴趣。

- 我要感谢赛事的主办方和哈萨克斯坦。我注意到贵国对国际象棋运动的关注度在不断的提升。贵国与联合会正在开展良好的合作。- 他说。

根据此前报道，4月30日，在2023年国际棋联国际象棋世界冠军赛中，中国棋手丁立人在快棋加赛中击败俄罗斯棋手涅波姆尼亚希，在哈萨克斯坦阿斯塔纳赢得2023年国际棋联国际象棋世界冠军赛冠军，成为首位夺得国际象棋个人世界冠军的中国男子棋手。

【编译：木合塔尔·木拉提】



