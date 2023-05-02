政府总理：水资源短缺问题需解决

哈通社/阿斯塔纳/5月2日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于2日主持召开政府会议，就城乡饮用水共给问题进行研究讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，政府的首要任务之一是到2025年底前为所有城乡居民提供安全清洁饮用水，而解决国内水资源短缺问题是其中最重要的一点。

-目前，国内尚有60多万公民的安全饮用水问题急需解决。即使在首都，也能明显感受到饮用水短缺的问题。在这种情况下，节约用水应该发挥特殊作用，但不幸的是，许多公民缺乏节水意识。为解决这个问题，应该大力推行数字化技术，并引入行之有效的资费机制。-他说。

他指出，在制定新版《水法典》时，必须充分考虑到这个问题。

政府总理同时指出，还有一些系统性问题尚未得到解决。在部分地区，水处理设施建设一拖再拖。例如在阿克莫拉州，这项工作已经拖延了10年之久。此外，各地的水资源勘探工作也没有按时开始。在卡拉干达州，招标程序最近才启动。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，大多数停水事故是由于基础设施老化和未及时得到升级改造造成的。

-在刚刚过去的4月，一根总管爆裂导致整个巴尔喀什停水长达几天。一座水塔的倒塌使阿拜州的安德罗诺夫卡村完全断水。赛梅市供水系统事故导致70多个房屋失去供水。此外，一起给排水主管事故使阿克莫拉州11个定居点停止供水。这只是一个月的数据。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他强调，必须彻查所有这些问题，并确保在今年年底前全面实现城乡集中供水计划指标。

【编译：阿遥】