哈萨克斯坦人民团结日：多元文化共融，武装力量团结紧密

哈通社/阿斯塔纳/5月1日--据国防部新闻处发布的消息，今天，哈萨克斯坦武装力量与全国人民一起庆祝哈萨克斯坦人民团结日。

国防部发布的通报称，哈萨克斯坦军队的军魂和战斗力根植于团结和谐精神。

统计数据显示，哈萨克斯坦武装力量百分之二十军事人员为非土著民族代表。

在哈萨克斯坦民族和睦大会第三十二届代表大会上，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，全国人民已形成新的全民认同，生活在哈萨克斯坦的一百多个民族有着共同的理想和价值观。他强调，天蓝色国旗和护照已成为最重要的身份象征。

哈萨克斯坦因其文化、传统和信仰的多样性而备受关注，成千上万的非原住民在不同的时期来到这里，并将自己的命运与之紧密地联系在一起。老居民们口口相传，讲述着当地居民如何帮助那些在30年代家园被剥夺、遭受镇压和被强制驱逐的人们，而当时哈萨克人民自己也处于水深火热之中。

正因如此，哈萨克斯坦拥有独特的社会人口结构。不同民族士兵在军队中并肩作战，包括哈萨克人和俄罗斯人、乌克兰人和鞑靼人、维吾尔人和乌兹别克人、德意志人和朝鲜人、白俄罗斯人和吉尔吉斯人、格鲁吉亚人和巴什基尔人等。

哈萨克斯坦军队是一个紧密团结的大家庭，每个士兵个人特点和个性是由战斗训练水平、专业技能、执行战斗任务能力和其结果来评估的。

在军队中，团结和和谐依然是优先事项，保持武装部队的战备能力和战斗能力是保护我们共同的祖国——哈萨克斯坦共和国领土完整和主权的根本基石。

【编译：阿遥】



