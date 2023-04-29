政府总理主持召开理事会例会，强调应对气候变化保障粮食安全

哈通社/阿斯塔纳/4月29日---哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开改善投资环境理事会例行会议，旨在审议未来农业发展建议和保障国内粮食安全措施。

会议邀请了加拿大、英国和欧盟驻哈大使，美国商会、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行等机构代表，中央政府各部委负责人和部分私营公司高层出席。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦为确保区域及全球粮食安全做出了重大贡献，并成为了世界十大粮食出口国之一。

去年，哈萨克斯坦在全球粮食安全排名中首次超过所有后苏联国家，排名第32位。

-农工综合体发展政策首要目的是保障国内市场稳定的粮食供应。去年，我们通过了2024年前粮食安全规划。此外，作为促进农业多样化综合措施一部分，我们正在大力实施2030年前农工综合体发展理念。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

应对气候变化是保障粮食安全的重要因素之一，因此哈萨克斯坦政府正努力分阶段过渡到替代能源并提高能源利用效率。

-我们正在按照总统指示制定新的水法典，以确保水土资源可持续管理。我们将继续推进种植结构多元化，并采取积极措施增加灌溉面积。-阿里汗·斯马伊洛夫强调。

政府总理表示，目前正在推进老旧灌溉系统重建项目，并计划加大新建灌溉设施力度。

会议还讨论了国内乳业发展，农产品进出口，国家监管，补贴，引资，商品交流，创新，农业领域教育培训等一系列问题。

【编译：阿遥】



