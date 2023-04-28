马吉利斯议长访问土耳其 为哈土友谊公园揭幕

哈通社/安卡拉/4月28日 – 为出席在土耳其首都安卡拉召开的突厥国家议会大会（TurkPA）第十二届全体会议，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫抵达土耳其，开始对该国进行工作访问。在为期两天的访问期间，议长计划出席一系列会晤。

在安卡拉，叶尔兰·霍沙诺夫与土耳其共和国大国民议会议长穆斯塔法·森托普一起，出席了哈萨克斯坦-土耳其友谊公园的揭幕仪式。

此次活动恰逢土耳其共和国建国100周年。哈萨克斯坦马吉利斯议长向全体土耳其人民致以了诚挚的节日祝贺，祝愿兄弟国家幸福安宁。

-哈萨克斯坦和土耳其之间的关系已达到扩大战略合作伙伴的水平，并在各领域快速发展。这一成就，首先要归功于我们国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和雷杰普·塔伊普·埃尔多安共同达成的富有成效的协议。两国领导人旨在加强双边合作的努力，未来也将得到双方议会层面延续。- 叶尔兰·霍沙诺夫说。

马吉利斯议长强调称，友谊公园的建成开放，是哈萨克斯坦和土耳其这两个拥有同一文化根基和共通历史的兄弟国家间深远友谊的又一个明证。

- 哈萨克俗语说«树之所以牢固是因为有根基，人之所以强大是因为有友谊»。我们始终高度评价与土耳其的友谊和兄弟之情。我相信，这座公园今后将成为安卡拉人民和游客休憩的好去处。- 叶尔兰·霍沙诺夫说。

哈土友谊公园坐落于安卡拉历史悠久的中心区域——马马克区，占地1.4万平方米。

公园内各类设施齐全，还建立了阙特勤、阿拜、阿尔法拉比等哈萨克历史人物的纪念碑。

在随后举行的两国议长间的会议上，加深兄弟人民友谊的话题得到了继续讨论。

霍沙诺夫谈到了土耳其今年遭遇的特大地震灾害，表示哈萨克人民对发生在土耳其同胞身上的这一灾难感同身受。

他表示，根据托卡耶夫总统的命令，哈萨克斯坦方面计划在地震地区援助建设一些公共项目。

霍沙诺夫还强调，哈土两国立法机构之间有着良好的合作传统，哈萨克斯坦有兴趣进一步加强与土耳其的议会间合作。

会谈期间，双方签署了哈萨克斯坦马吉利斯与土耳其大国民议会之间的合作议定书。

马吉利斯议长对土耳其的访问仍在继续。

4月28日，叶尔兰·霍沙诺夫将出席突厥国家议会大会会议和突厥国家议会大会第十二届全体会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】