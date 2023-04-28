哈萨克斯坦拟与欧洲两个国家建立民事司法互助关系

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 – 哈萨克斯坦司法部副部长博塔戈兹·扎克斯列科娃27日在回应参议院议员质询时表示，司法部目前正在开展相应的工作，以便于与意大利和克罗地亚就处理民事案件达成共同协议。

4月27日的参议院会议上，参议员詹娜·阿萨诺娃指出，自独立以来，哈萨克斯坦一直致力于与所有国家建立关系，以规范法律援助领域的合作。同哈国在民事和法律诉讼领域建立法律关系的国家数量虽然不断增加，但其中多数是独联体和亚洲国家，欧洲国家与哈国建立此类关系或签署相关协议的国家数量很少。

参议员表示，目前已知与哈萨克斯坦建立刑事案件合作关系的欧洲国家有法国、意大利、保加利亚、摩纳哥、北马其顿等。她向与会的司法部副部长质询到，在民事案件方面，为何哈国没有与上述国家建立相应的联系或签署相关的协议？司法部在这方面目前是否有推进相应的工作？

司法部副部长博塔戈兹·扎克斯列科娃对参议员的质询予以回应称，目前哈萨克斯坦确实尚未同欧洲国家就民事诉讼问题建立合作关系或签署相应协议。

她表示，这是由于欧洲国家没有表达建立此类合作的意愿。不过哈方一直在持续推动相关的工作。特别是与意大利和克罗地亚，该领域的工作进展较为明显。

副部长表示，哈萨克斯坦是海牙国际私法会议（HCCH）的成员国，其成员包括82个国家以及欧盟。因此，目前针对民事和刑事案件的相互协作是在《海牙公约》的框架内进行的。

值得一提的是，哈萨克斯坦参议院（议会上院）在27日召开的全体会议期间，审议通过了《关于批准对1996年8月26日签署的哈萨克斯坦共和国和吉尔吉斯共和国间民事和刑事案件司法协助协定进行修改补充议定书》法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】