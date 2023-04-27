民族和睦大会召开第三十二届代表大会 总统出席

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 – 哈萨克斯坦民族和睦大会第三十二届代表大会4月27日在首都阿斯塔纳召开。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫出席并发表讲话。

此次大会的主题为«公正的哈萨克斯坦：团结、稳定、发展»。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦人民即将迎来5月1日的人民团结日，而在团结日之际召开民族和睦大会会议已经成为了哈萨克斯坦的一项传统。

总统指出，5月1日是颂扬和平和谐与团结友爱的节日，也是哈萨克斯坦最重要的节日之一。

- 这个节日必须始终被高度重视和庆祝。团结不仅是我们实现目标的途径，也是我们建国的主要支柱之一。如果想要让我们神圣的祖国始终保持安宁与完整，那么作为其基石的——人民的团结就必须永远牢固。这是显而易见的事实。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调称，哈萨克斯坦的主权独立和领土完整高于一切，而人民的团结与这些不可动摇的价值观有着千丝万缕的联系。

- 和平与和谐不仅应被视为一种国家意识形态，而且应被视为我们社会和个人生活、工作不可或缺的一部分。它们不应该是空洞的口号，而是每个公民的基本立场。我们的先辈们，以及在艰难的岁月中来到哈萨克斯坦并安家落户的各个不同的民族，共同形成了和谐共存、相互尊重的多元一体价值观，正是基于这样的价值观，我们的人民得以长久的实现和平的生活。这是前所未有的成就！- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统随后指出，哈萨克斯坦民族和睦大会作为哈国重要而独特的机构，在促进全国各民族平等对话、实现国家政治现代化、加强民族团结方面发挥了重要作用，为扩大群众对改革的支持、提高各族人民参与解决国家发展的战略任务做出了无与伦比的贡献。

总统谈及地缘政治情况时指出，哈萨克斯坦是当前区域被唯一一个实施了全面深化的政治体制改革的国家，改革道路艰险，守护成果不易，但任何时候，改革的步伐都不会停止。

托卡耶夫总统强调，当前哈国已经进入建设«公正的哈萨克斯坦»的实践阶段，在新的政治体制模式下，随着公民身份的强化，良好的协调机制将以一种全新的方式构建和谐的族际关系。新思想、新制度、新社会关系正在社会中积极形成——这些是改变社会乃至国家面貌的真正改革。

- 我们要时刻牢记，国家利益高于一切，公民利益高于一切。因此，我们所有的改革，首先都是为了加强国家地位和确保公民的福祉。

总统指出，真正的民主不会只停留在口头之上，而是通过实际的行动，在全民的共同努力下，建设国家共同的光明未来，为国家的进步和公民意识的扎根创造最有利的条件。

托卡耶夫总统表示，自独立至今，哈萨克斯坦每一个人民，无论其种族出身、宗教观点、社会地位如何，都已经将共和国的天蓝色国旗和护照当做了自己最重要的身份象征，并在内心中对这一共同的身份产生了无法磨灭的共鸣。

- 哈萨克斯坦护照体现了我们基于团结与和谐的进步价值观。同时，哈萨克斯坦的天蓝色国旗生动地体现了我们神圣的独立和具有数百年历史的国家地位。每当我们的旗帜在重大国际体育比赛和其他类似活动中升起时，我们总是为我们的国家感到自豪。- 托卡耶夫总统说。

在发言中，总统确定了哈萨克斯坦民族和睦大会活动的一些优先事项。

总统特别强调，必须坚决制止任何试图挑战我们团结与和平的挑衅行为，并采取切实措施消除造成族际间紧张局势的根源。同时，他表示有必要发展多元文化环境，并采取系统步骤让所有公民学习国语。

总统表示，哈萨克斯坦的统一性就在于哈萨克斯坦社会的多样性，无数持有不同观点和思想、但对哈萨克斯坦充满认同感的人，构成了多元一体的哈萨克斯坦，并且无论职业、不分种族，在国外都会自豪的将自己称之为哈萨克人。

也正是基于这样的认同，哈萨克斯坦不会允许任何试图破坏民族团结的言行与意图。总统指出，许多在哈萨克斯坦传播的、旨在破坏团结的挑衅，其创作者都不在哈萨克斯坦，其传播源头来自境外，并试图在哈萨克斯坦的社会中播下冲突的种子。

- 这些人的言行旨在营造不信任气氛，挑拨离间，破坏国家安全。作为负责任的公民，我们必须反对任何激进主义、极端主义和分裂主义的言论和活动，在这件事上做到严肃、严格和绝对的公平。- 总统说。

总统强调，民主的原则不仅包括了公民的自由和权力，也包括了义务和责任。为了建立一个和谐的、基于公民协议的社会，就必须确保能够被严格遵守的法律和秩序，这是建立公平国家的主要原则。

总统指出，法律不能只是记录在纸面上的文字，而必须在实践中发挥作用，对所有人一视同仁，无论他们在社会中的地位或过去的功绩如何。

托卡耶夫指出，世界上所有的冲突和战争，都源于自大和傲慢，源于拒绝从另一个人、另一个民族的身上发现友谊与爱。

- 真正的爱国主义不应与民族自大相混淆。因此，我们将继续发展民族和睦大会这一成功的机构的工作，不断改进它的工作机制，更新成员结构。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话的最后表示，哈萨克斯坦一直以来都是一个团结的大国，每个民族都为保持这个集体的友谊、团结与和谐做出了宝贵贡献，这份来之不易的共同价值观，必须得到坚定不移的守护。

- 我们是同一片土地的儿女，是有着共同家园的同胞！在广袤无垠的哈萨克大草原上，我们所有人都有足够的生存空间。在这片神圣的土地上，我们都有要保护的东西，有要为之奋斗的未来。哈萨克斯坦的未来、我们孩子的命运、我们先祖的遗产——一切都掌握在我们手中。我们将昂首挺胸地接受时代的任何挑战！- 托卡耶夫总统说。

议会代表、中央和地方行政机构负责人、宗教协会负责人、民族和睦大会成员、共和国和地区民族文化协会代表、非政府组织代表、外交使团、科教届人士、哈萨克斯坦和外国大众媒体代表等参加了会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】