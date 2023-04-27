哈萨克斯坦政府总理会见伊朗第一副总统

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 – 正在对伊朗伊斯兰共和国进行正式访问的哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫，当地时间26日会见了伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔。

双方就哈伊双边合作的广泛问题进行了讨论。

伊朗是哈萨克斯坦在波斯湾地区重要的经贸合作伙伴之一，去年两国之间的双边贸易额增长了20%，达到5.28亿美元。

政府总理在会谈期间指出，哈萨克斯坦已经准备好向伊朗出口75种总价值2.5亿美元的产品。

阿里汗·斯马伊洛夫说：

- 我相信随着经济潜力得到充分开发，两国之间的双边贸易额将有望提升到30亿美元。我们在能源、运输和物流、农业、工业等领域拥有实现这一目标的足够潜力。

总理还指出，农业领域在两国贸易中的份额超过了70%，是双方交易中最有潜力的领域，未来其贸易额有望增至10亿美元。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦准备向伊朗市场供应面粉、糖果和面食、肉制品、植物油等。同时，哈国市场对来自伊朗的早熟蔬菜和水果兴趣浓厚，对此类产品的需求正在增加。

政府总理指出，两国之间另一个重要的合作领域，是通过消除行政和技术壁垒、使公路和铁路现代化，并通过提高海运基础设施的物流能力来发展国际运输走廊。

阿里汗·斯马伊洛夫着重强调了对«南北»运输走廊，特别是«哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗»路线的合作开发问题。

穆罕默德·穆赫贝尔高度评价了哈萨克斯坦和伊朗在所有经济领域双边合作的巨大潜力，并特别概述了两国在工业、能源、农业、医疗、旅游等领域的合作前景。

伊朗第一副总统指出，有必要最大限度地利用区域和国际运输走廊的可能性来增加货运量。

根据会谈结果，双方表示愿共同制定一份路线图方案，以高效有序的落实所有已经达成的合作协议。

会谈结束后，举行了练过部门间合作文件和商业合作协议的签署仪式，包括：

·旅游、体育、青年工作和海关官员培训领域的合作备忘录；

·哈伊之间关于库雷克港和阿米拉巴德港之间交通发展的协议。

会谈后还举行了新闻发布会。

【编译：木合塔尔·木拉提】