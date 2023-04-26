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世界柔道锦标赛将在多哈举行

2023 年 4月 26 日 星期三 , 21:49
世界柔道锦标赛将在多哈举行

哈通社/阿斯塔纳/4月26日--世界柔道锦标赛将于5月7日至14日在卡塔尔多哈举行。

据哈萨克斯坦柔道联合会消息，哈萨克斯坦将有19名选手出战。

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