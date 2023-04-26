哈总统电视广播综合体愿发展与伊朗媒体的合作

哈通社/阿斯塔纳/4月26日--哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体代表26日在阿斯塔纳会见伊朗伊斯兰共和国大使馆代表团。
会谈期间，双方讨论了增加媒体互动、内容交流和启动联合项目等问题。
与会人员强调指出了文化纽带在两国关系中的重要作用。
总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，文化纽带是两国人民和国家之间发展不可动摇的友好关系的坚实基础。
-媒体行业的合作也能够促进这一点。 分享新闻和节目，以及联合制作节目不仅可以交流经验，还能拉近两国之间的距离。-她说。
伊朗驻哈萨克斯坦大使阿里·阿克巴尔·朱卡尔谈到了哈萨克斯坦和伊朗媒体公司之间建立富有成效的合作的重要性。-今日的会谈是哈萨克斯坦和伊朗电视广播综合体向合作迈出的重要一步，将为哈萨克国际通讯社和伊斯兰共和国通讯社的联合工作注入新的动力。-伊朗大使说。 根据会谈结果，双方表示愿意签署发展哈萨克斯坦总统电视广播综合体与伊朗媒体机构双边关系的全面路线图。 【编译：阿依波塔】
伊朗驻哈萨克斯坦大使阿里·阿克巴尔·朱卡尔谈到了哈萨克斯坦和伊朗媒体公司之间建立富有成效的合作的重要性。-今日的会谈是哈萨克斯坦和伊朗电视广播综合体向合作迈出的重要一步，将为哈萨克国际通讯社和伊斯兰共和国通讯社的联合工作注入新的动力。-伊朗大使说。
根据会谈结果，双方表示愿意签署发展哈萨克斯坦总统电视广播综合体与伊朗媒体机构双边关系的全面路线图。
【编译：阿依波塔】