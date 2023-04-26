哈总统电视广播综合体愿发展与伊朗媒体的合作

哈通社/阿斯塔纳/4月26日--哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体代表26日在阿斯塔纳会见伊朗伊斯兰共和国大使馆代表团。

会谈期间，双方讨论了增加媒体互动、内容交流和启动联合项目等问题。

与会人员强调指出了文化纽带在两国关系中的重要作用。

总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，文化纽带是两国人民和国家之间发展不可动摇的友好关系的坚实基础。

-媒体行业的合作也能够促进这一点。 分享新闻和节目，以及联合制作节目不仅可以交流经验，还能拉近两国之间的距离。-她说。