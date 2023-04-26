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哈国将增加客运列车中«女性专用车厢»的数量

2023 年 4月 26 日 星期三 , 14:45
哈国将增加客运列车中«女性专用车厢»的数量

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 – 2022年哈萨克斯坦共有15.4万女性乘客在乘坐火车旅行时，选择购买女性专用车厢的车票。

哈萨克斯坦«旅客运输»有限公司总经理加尼别克·泰扎诺夫26日在新闻发布会上表示，«女性专用车厢»试点方案执行至今，已经在旅客当中取得了良好的使用反馈。

据其介绍，目前国内共有五列旅客列车设置了专门只为女性乘客开放的车厢。分别是：阿拉木图至曼格斯套、阿拉木图至乌斯卡曼、巴甫洛达尔-突厥斯坦、曼格斯套至塞梅、阿特劳至阿斯塔纳。

- 顾名思义，女性专用车厢只允许女性乘客搭乘。这个项目受到了许多女性乘客的欢迎，取得了很好的效果。我们收到了许多乘客关于增加这类车厢数量的建议和请求。因此，今年我们计划继续开展这个试点计划。- 加尼别克·泰扎诺夫说。

根据计划，今年夏季开始，将在三列不同方向的旅客列车中设置女性专用车厢。

这三趟列车分别是：阿斯塔纳至阿拉木图、阿斯塔纳至奇姆肯特和阿拉木图至阿克托别。

- 去年共有15.4万乘客购买了女性专用车厢的车票。- 加尼别克·泰扎诺夫说。

哈萨克斯坦国家铁路公司于2021年10月开始，在阿拉木图至乌斯卡曼市和阿拉木图至曼格斯套市的两列旅客列车，以试点方式引入了女性专用车厢。

根据国家铁路公司的规定，旅客在购买车票时，可以根据需要选择是乘坐普通车厢，还是乘坐女性专用车厢。

所有的车厢基础配置和服务标准并无差异，票价也为统一标准，区别仅在于，售票窗口和网上售票平台出售的车票中，女性专用车厢的车票标有«ЖН»字样，并且仅限女性购买和乘坐。负责为这一节车厢乘客提供服务的乘务员也将为女性，且均为具有长期工作经验的人员。

女性专用车厢将禁止男性进入，不过7岁以下的男童可跟随女性监护人乘坐女性专用车厢。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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