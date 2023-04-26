政府总理主持召开国内企业家理事会例行会议

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 – 政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府直属国内企业家理事会会议，就人力资源发展方面的主要问题进行了讨论。

根据教育部部长哈尼·贝森巴耶夫在会上所做的报告，接下来政府在这一方向上计划采取以下措施：

·新增30万个幼儿园名额；

·建立有能力对教育系统实施变革的1 000名领袖人才储备；

·在学校开设7 000个学科教室；

·建造 100 个额外的教育设施；

·在大学中增加 15 万个国家名额；

·创建100个企业孵化器等。

教育和科学部部长萨亚萨特·努尔别克在会上报告了该部正在开展的主要工作，包括：

·正在进行的更新大学教育课程的工作；

·制定区域人才需求图；

·对科研成果的商业化政策等。

劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃谈到了关于发展国家资格认证体系的相关措施，并表示作为教育计划的基础，需考虑到让雇主参与制定专业标准。此外，还应该引入旨在消除就业障碍的独立认证。

总理强调指出，通过培养合格的人才为经济的发展提供动力，是政府的首要任务之一。因此，有必要以经济的实际需求为重点，充分的吸引公民和企业全面积极地参与到教育体系的改进和完善工作当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】



