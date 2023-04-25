哈萨克斯坦与捷克政府总理举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫会见了正在对哈萨克斯坦进行首次访问的捷克政府总理彼得·菲亚拉。

根据总理官网发布的消息，双方在会晤中就哈萨克斯坦-捷克双边合作的不断深入发展前景等进行了细致的讨论。

去年，哈萨克斯坦与捷克之间的贸易额增长了67%，达到了4.23亿美元，这一趋势在今年仍然持续当中。同时，哈萨克斯坦有意向捷克出口总价值超过6亿美元的95种商品。

投资领域是两国合作的重要方向。自2008年以来，捷克在哈直接投资已达2.7亿美元。

哈萨克斯坦与捷克在工业方面也有着明显的合作意向，阿里汗·斯马伊洛夫在会晤中强调指出，哈方高度重视发展哈国本地化的机械制造业。

- 诸如Skoda Transportation、Czechoslovak group以及其他许多捷克大型企业对在哈开展工业合作表现出了浓厚的兴趣，这些企业是两国友好合作的火车头。- 哈国政府总理说。

阿里汗·斯马伊洛夫同时指出，哈萨克斯坦和捷克在过境运输领域有着广阔的合作前景，特别是在跨里海国际运输线路、建立两国直达航空航线以及为IT初创企业吸引风险投资等方面。

捷克政府总理彼得·菲亚拉表示，捷克高度重视同哈萨克斯坦发展互利合作，此次访问期间双方在能源、粮食和金融领域达成了许多令人振奋的合作。

彼得·菲亚拉说：

- 捷克与哈萨克斯坦一直保持着长久的友好关系，我们有兴趣进一步发展相互合作。哈萨克斯坦是捷克在中亚地区的主要伙伴之一，两国之间的合作范围正在扩大，因为整个欧盟都有兴趣与中亚国家发展密切合作。哈萨克斯坦和捷克之间的关系是这种合作的重要支柱。

【编译：木合塔尔·木拉提】



