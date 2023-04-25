哈萨克斯坦外交部就中国驻法大使涉后苏联国家主权的言论发表评论

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 – 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫24日在接受记者采访时，针对中国驻法国大使卢沙野关于后苏联国家主权的言论发表了评论。

外交部发言人指出，哈萨克斯坦于1992年3月获得了联合国的正式成员国身份。哈萨克斯坦加入联合国的决议，由联合国大会根据联合国安理会递交的建议予以审议和执行，而中华人民共和国是联合国安理会的常任理事国之一。

斯玛迪亚尔沃夫说：

- 在1991年12月16日，哈萨克斯坦宣布成为独立主权国家之后，中国是国际上首批承认哈萨克斯坦的主权独立性和领土完整性的国家之一。之后不久，即在1992年1月3日，两国正式宣布建立外交关系。根据国际法，与一个国家建立外交关系，则意味着承认这个国家是国际法的主体。

外交部发言人还表示，哈萨克斯坦与中国在2002年12月23日签署了《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国睦邻友好合作条约》，根据该条约，双方相互承认并尊重主权和领土完整。

- 我已经列出了哈萨克斯坦和中国之间关系的所有具体点，而中国外交部方面也对该国大使的言论做出了解释并强调了自身的立场。- 斯玛迪亚尔沃夫说。

此前，中国驻法国大使卢沙野4月21日接受法国媒体采访时称没有国际协议确认前苏联加盟共和国的主权国家地位。中国外交部发言人星期一（4月24日）就卢沙野的这一言论作出更正，声明尊重各国主权、独立和领土完整，不否认前苏联加盟共和国的主权国家地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】