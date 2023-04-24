Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  任命

阿斯克尔·贝森诺夫被任命为国防部副部长

2023 年 4月 24 日 星期一 , 21:46
阿斯克尔·贝森诺夫被任命为国防部副部长

哈通社/阿斯塔纳/4月24日--哈萨克斯坦国防部副部长获任。

据总统府新闻局消息，根据哈萨克斯坦总统签署的命令，阿斯克尔·库尔曼哈里吾勒·贝森诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国国防部副部长。


哈萨克斯坦   国防部   任免  
近期新闻
相关新闻
热门新闻
国际象棋男子个人世界冠军花落中国，丁立人夺冠
国际象棋男子个人世界冠军花落中国，丁立人夺冠
哈萨克斯坦国家铁路公司推出多式联运服务，提高国内交通可及性
哈萨克斯坦国家铁路公司推出多式联运服务，提高国内交通可及性
迪玛希单曲《Together》在乌拉圭广播电台首次播出
迪玛希单曲《Together》在乌拉圭广播电台首次播出
COVID-19：全国尚有1155名确诊患者
COVID-19：全国尚有1155名确诊患者
国际棋联主席：哈萨克斯坦提供了过去20年里最好的比赛条件
国际棋联主席：哈萨克斯坦提供了过去20年里最好的比赛条件
柔道欧青赛：首个比赛日哈萨克斯坦队获得10枚奖牌
柔道欧青赛：首个比赛日哈萨克斯坦队获得10枚奖牌
哈通社4月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
哈通社4月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
哈萨克斯坦粮食出口趋势：大麦、荞麦增长明显，小麦、大米出口下降
哈萨克斯坦粮食出口趋势：大麦、荞麦增长明显，小麦、大米出口下降