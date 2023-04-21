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    受益于中国市场，哈国小麦价格将上涨

    2023 年 4月 21 日 星期五 , 15:26

    哈通社/阿斯塔纳/4月21日 -- 据哈萨克斯坦农业网消息，一周前，中国恢复了定期接收哈萨克斯坦小麦散粮列车的工作。截止目前，每天发送一列火车（略高于3000吨）。仅4月期间，已经有2万多吨小麦运抵中国市场，月底前将再发运5万吨。5月份的装运计划是10万吨。

    同时，哈中双方正在考虑将发货量逐步增加到每月50万吨的可行性。中方在阿拉山口启用的新粮食码头提供了这种技术可能性，其单一存储能力达30万吨。哈萨克斯坦的粮食列车在那里卸货只需几个小时，之后空车可以迅速返回哈萨克斯坦。

    专家表示，对中国的粮食出口正在按计划进行，这条路线基本上没有受到威胁。事实上，双方都对此感兴趣，中国和哈萨克斯坦都是如此，中国作为最大的粮食进口国之一（每年1000万吨小麦+900万吨大麦）希望供应商多样化，哈萨克斯坦也希望使买家多样化，以摆脱目前以中亚为主要出口方向。为了稳定本国价格，哈萨克斯坦小麦必须以合适的份额出口至中国、伊朗和中亚。同时，与伊朗的问题也是有可能解决的，如果可以提供付款接收系统，目前，该系统受到制裁的影响。

    此外，哈萨克斯坦本国小麦价格仍在继续增长，已经对暂停公路进口俄罗斯小麦和恢复向中国的散粮运输做出反应。哈国农民现在以9.5-9.8万坚戈每吨的价格出售小麦。如果对中国的出口保持稳定，专家估计小麦价格将上涨至10.5万坚戈/吨。

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    哈萨克斯坦 农业 哈萨克斯坦与中国 经济 进出口
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