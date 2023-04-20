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总统签署批准《社会法典》

2023 年 4月 20 日 星期四 , 18:21
总统签署批准《社会法典》

哈通社/阿斯塔纳/4月20日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日签署批准《社会法典》。

相关法案具体内容将在公开媒体上予以公布。


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