南亚及东南亚多国出现极高温天气

哈通社/阿斯塔纳/4月20日--据环球网报道，泰国气象厅19日称，北部达府15日气温一度达到44.6摄氏度，与历史最高纪录持平。包括泰国在内，东南亚、南亚多国近来出现极高温天气，专家预计今后一段时间仍会持续。

据美联社19日报道，印度目前正经历«炙烤高温»。马哈拉施特拉邦的新孟买近来天气湿热，16日最高气温接近38摄氏度，当天参加一场户外颁奖活动的观众至少11人中暑身亡，另有数百人身体不适。

由于天气过于炎热，印度东北部特里普拉邦和东部西孟加拉邦政府宣布学校暂时停课。西孟加拉邦气象部门官员G·K·达斯说，首府加尔各答13日和14日分别记录到40摄氏度和41摄氏度的最高气温，比往年同期平均水平高了5摄氏度。

据法新社报道，孟加拉国上周气温已达到近60年来最高。首都达卡本周气温达到40摄氏度，不少民众到当地公园纳凉避暑。

非营利机构气候分析组织研究人员法赫德·赛义德说，今年泰国和南亚多国出现创纪录炎热天气表明«清晰的气候趋势»，对今后数年的公共健康构成挑战。

英国广播公司援引印度官方数据报道，1992年至2015年间，高温天气致印度逾2.2万人死亡。剑桥大学研究人员19日说，极高温天气令印度的农业、经济和公共健康承受«前所未有»的负担。研究显示，到2050年，极端炎热天气可能令印度«户外劳动能力»减少15%，近4.8亿人的生活质量会降低，造成的经济损失相当于印度国内生产总值的2.8%。