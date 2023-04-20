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    哈副外长访问奥地利

    2023 年 4月 20 日 星期四 , 16:45

    哈通社/阿斯塔纳/4月20日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科对维也纳进行的工作访问框架下，与奥地利外交部、欧洲安全与合作组织（欧安组织）的代表，以及奥地利专家举行了一系列会谈。

    在与奥地利外交部秘书长彼得·劳恩斯基—蒂芬塔尔举行会谈期间，双方讨论了双边和多边合作的广泛问题。

    副外长详细介绍了哈萨克斯坦议会非例行选举结果、投资环境的改善，以及与奥地利经贸合作发展的主要方向。

    奥地利外交官对哈萨克斯坦正在实施的改革表示了支持，并对哈萨克斯坦与奥地利合作的前景给予了高度评价。

    同时，他预祝计划4月20日在格拉茨举行的哈萨克斯坦-奥地利政府间经济、农业、自然保护、工业、技术和技术合作委员会第十一次会议取得成功。

    与会人员还就设在维也纳的欧安组织的状况和发展前景进行了讨论。

    对奥地利的访问框架下，副外长还与欧安组织新闻自由问题代表特蕾莎·里贝罗举行了会谈。

    期间，双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织之间的合作，以及在保护媒体代表权利和自由领域的合作计划。

    哈萨克斯坦外交官向欧安组织代表介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的改革的实施情况，包括对媒体领域的改革。

    此外，副外长还与奥地利欧洲与安全政策研究所代表马丁·萨迪克等奥地利专家举行了会谈。

    【编译：阿依波塔】

    作者:

    Айбота Айдын

    哈萨克斯坦 外交 外交部
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