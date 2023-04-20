哈萨克斯坦的创新生态系统相对年轻，但发展迅速

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 – 创新是经济的主要引擎，这一点众所周知。虽然近几年来，哈萨克斯坦针对自主创新领域予以了高度的关注，并实施了相当数量的激励措施，但在2022年的全球创新指数排名中，哈国在132个国家当中，仅位居第83位，而且较2021年的第79位还下滑了4位。

似乎哈萨克斯坦的创新能力不仅没有随着时间的推移而不断发展，反而出现了后退。

为了了解哈萨克斯坦的创新领域发展情况，哈通社记者对哈萨克斯斯坦QazInnovations国家创新发展署创新生态系统发展中心主任马蒂亚尔·阿比洛夫进行了专访。

访谈中，马蒂亚尔·阿比洛夫介绍了哈萨克斯坦的创新潜力、学术环境和与私营部门的联系、该领域的问题以及国内创新的未来。

以下为访谈内容：

马蒂亚尔·马吾兰吾勒，众所周知，发展创新是发展国家经济和国内科学的必由之路。哈萨克斯坦对此采取了哪些措施，对加强创新起到了怎样的作用？

目前，哈萨克斯坦拥有许多由政府机构、发展机构、国有企业和国家控股公司提供的支持中小企业、大型企业、创新者和创业者的政策和工具。此外，创新者可以通过旨在刺激科技创新发展以及提高哈萨克斯坦企业在世界市场上的竞争力的各种计划和举措得到支持。

关于哈萨克斯坦如何支持创新发展做出的具体措施，我可以举出几个例子，例如创建创新中心便是一例。在哈萨克斯坦，有好几个创新中心，包括 Astana Hub 和 TechGarden。 这些创新中心可以帮助企业家和初创公司，将他们的创意具体化并实现商业化。比方说，在与世界银行合作实施的«产品创新激励»项目框架内，我们设立了Tumar Venture Fund，旨在鼓励在作物种植期间为项目融资。

为了发展投资文化，在Astana Hub国际科技园的基础上为投资者开设了教育课程«投资者学院»。这是一门针对企业主、投资人和天使投资人的强化风险投资课程。课程计划涵盖从寻找供应商到获取投资的整个投资期间。

此外，我们还采取了简化商业注册的措施。目前哈国的商业注册程序已大大简化，这有助于创业活动的发展并刺激新的创新项目的出现。政府还通过各种补助金和基金方式，为创业公司提供资金支持。

在创新发展中，哈萨克斯坦主要面临哪些问题？国家采取了那些措施来解决这些问题？

虽然我们确实的采取了许多措施和努力，但在实现国家创新经济的全面发展方面，确实仍有一些问题需要克服。其中之一，就是资金的缺乏。哈萨克斯坦有针对创新项目的融资计划，但仍然缺乏资金，这使得创新项目难以开展。 初创项目缺乏足够的资金支持，包括二级银行提供的软贷款和国家补贴贷款，正在成为一个问题。

另一个问题是合格人才的缺乏。为了提高创新项目的质量和数量，有必要增加创新领域合格专家的数量。我想同时指出一点，即在哈萨克斯坦，创新文化的发展程度仍然是很低的，这使得传播创新思想和引进新技术变得困难。 也就是说，并不是每个人都完全理解开发和实施创新的必要性。

为刺激天使投资者投资市场，我认为有必要尽快将税收优惠写入立法。例如，根据俄罗斯的经验，投资于不成功的天使项目的成本，可以通过从成功的初创公司缴纳的个人所得税来补偿。这一措施降低了天使项目的风险。

此外，初创企业数量有限、人口少范围有限，以及风险融资领域缺乏合格的专家和人才流失成为行业的主要问题。

您可以举例介绍一下哈萨克斯坦近期推出的一些创新产品吗？

若从QazInnovations为技术商业化提供创新资助方面来说，确实有不少值得一提的项目。

例如，阿克托别的Alina Group有限公司，这是一家生产干式建筑混合料和清漆涂料的工厂，他们最近开发了一种生产大理石骨料的创新技术和设备。此外， Steklo-Service公司开发的加工领域的创新技术，对工业玻璃加工生产综合体进行了现代化改造。

这些例子表明，哈萨克斯坦在创新和技术领域正在积极发展。新产品和服务的推出无疑将有助于提高哈国公民的生活质量。

在哈萨克斯坦，哪些领域或者生产部门在创新领域居于前列？

哈萨克斯坦正在积极开发各个经济部门的创新项目：能源、农业、医药、信息和通信技术、空间技术、运输和物流等等。但是近几年，信息和通信技术行业发展迅速。简单来说，凡是可以实施数字化的领域都在进行数字化，各个市场都在数字化，尤其是和IT、人工智能相关的一切。

我们会通过授予 QAZINNOVATIONS NARI 创新资助方式帮助创新者们实现技术商业化。在 2022 年 QazInnovations 创新资助竞赛的框架内，收到了146 份申请。其中，有17个项目，都是IT领域的项目，与我们签订了接受资助的协议。2021年的情况也大致相同。由于 ICT 行业范围广，与其他行业的项目/初创企业相比，融资更容易。你不需要做大量的临床或临床前研究，在国外认可的期刊上发表科学文章，获得 FDA 和其他专利，或者经历许多试验直到«宇宙飞船»起飞，就像在医学领域一样。

这些项目只是其中的一部分。哈萨克斯坦正在积极发展创新经济，并投入大量资源开发科技潜力。

考虑到全球创新趋势和国内潜力，去年年底，哈萨克斯坦共和国总理领导的技术政策委员会将医疗技术（MedTech）、农业技术（AgriTech）和绿色技术（GreenTech）确定为经济发展的优先方向，这一方向上的创新项目将会优先获得国家支持。

其中，MedTech 课程已作为 2023 年技术预测的试点项目而设立。 QazInnovations 已经开始朝着这个方向努力。根据 Foresight 的结果，计划通过一系列产品、技术和实体来定义优先领域，并在年底前开发项目的财务模型。

QazInnovations为支持创新，正在采取哪些措施开展与个体部门和学术圈的具体合作？

需要指出的是，资助技术和刺激创新是国内科学届一项非常重要和及时的措施。将科学发现转化为产业的过程，已经在世界范围内广泛应用，而这样的机制在哈萨克斯坦才刚刚建立起来。

设想这样一个情况：我们有一位创新者，他产生了一个创意，要通过科学的方式证明创意可行，他首先得是一个科学家，同时，为了让其获得科学证明的创意能够进入市场，他还必须是一个经济学家。也就是说，除非一个人具备这三种条件，即创新者+科学家+经济学家，他才有可能实现高科技创新。这是当下的一个创新模式。

我们在大学课程中提供创新课程，包括审计、市场营销、知识产权保护、技术转让等等。这些客场囊括了所有需要考虑的问题。QazInnovations 采取了所有这些建议，以加强学术界和私营部门之间的联系。

总的来讲，QazInnovations 可以被认为是哈萨克斯坦的国家创新生态系统基金，旨在促进各经济部门的创新。它在多个层面与私营部门和学术界合作。 例如，在创新项目融资方面，QazInnovations 为具有商业化和发展国民经济潜力的创新项目提供资金支持。此外，它还提供有关创新项目的建议和专业知识，帮助提高项目质量并增加成功机会。此外，QazInnovations 还通过提供接触投资者、市场和合作伙伴的渠道，帮助创新项目实现商业化。

哈萨克斯坦的创新生态与本地区，或者全球范围内其他国家的创新生态相比，处于何等区间？

哈萨克斯坦的创新生态系统相对年轻，但发展迅速。它是一个相互关联的系统：政府机构、商界、投资者、初创企业、学术机构和技术孵化器。

与本地区的其他国家，如俄罗斯、中国、韩国、日本和新加坡相比，哈萨克斯坦的生态系统处于发展的早期阶段。然而，哈萨克斯坦政府正在积极制定和实施旨在支持创新的措施，包括税收优惠、创业者补助和中小企业支持计划等。同时，哈萨克斯坦积极吸引外资和技术，特别是在信息技术和数字经济领域。

与美国、英国和德国等西方发达国家相比，哈萨克斯坦的生态系统仍处于起步阶段。然而，我国继续积极投资于科学技术研究的发展，并从国外吸引有才华和经验丰富的专家。

总体而言，哈萨克斯坦正在努力吸引发达国家的关注和投资。

为刺激国内的创新发展，QazInnovations制定的目标是什么？未来几年内，您认为哈萨克斯坦的创新生态系统将会如何发展？

通过技术和分析来支持国家创新生态系统，这是QazInnovations 的使命。我们希望能够在 2031 年前成为对国家创新生态系统进行独立评估的分析中心。我们始终在哈萨克斯坦共和国创业法规定的工具框架内刺激创新，同时不断的提高效率，尽可能与国际接轨，创办企业孵化器、体验中心等。

考虑到全球创新指数（2022年第81位）的成绩，为增加创新体系的潜力，在直属政府总理的技术政策委员会会议期间，我们设立了以改善全球创新技术排名为目的的具体指标，并制定了相关的发展路线图。

QazInnovations 的战略目标之一是提高国家的创新和技术潜力。在这个方向内，设定了以下任务：提供创新奖励；确保创新活跃企业到2030年在经济中的占比提高到25%；到2025年，将创新产品总量提升到2.5万亿坚戈。

考虑到这些目标的实施，预计到2030年创新产品在国内生产总值的比重将有望达到5%。

所有这些指标都包含在政府批准的《数字化、科学和创新带来的技术突破》国家项目中，这是是为实施哈萨克斯坦到 2050 年的长期发展战略而制定的国家规划体系的文件。

作为哈萨克斯坦唯一一家创新发展领域的国家机构，QazInnovations正在尽一切努力实现这些目标。

感谢您接受采访！



