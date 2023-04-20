阿拉木图自然保护区内相机陷阱捕捉到马鹿身影

哈通社/阿斯塔纳/4月19日--最近，在阿拉木图自然保护区内设置的相机陷阱陆续捕捉到了马鹿的身影。

哈萨克斯坦生态和自然资源部林业和野生动物委员会于19日在社交媒体上公布了这些相机陷阱拍摄的马鹿的印象。这些动物被发现出现在塔勒加尔、马纳赫峡谷、洛根、柯西布拉克、喀尔巴斯陶地带，以及海拔3400米的斯基泰山谷。从视频中可以看到，相对于白天，这些马鹿在黎明和黄昏时分变得更加活跃。据报道，阿拉木图自然保护区内大约有75只马鹿。【编译：阿遥】