副外长会见国际原子能机构总干事

哈通社/阿斯塔纳/4月19日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫18日会见国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西。

会谈期间，奥玛洛夫就拉斐尔·格罗西的连任表示了祝贺。

同时，副外长指出，哈方高度重视与国际原子能机构在和平利用原子能领域的全面合作。

奥玛洛夫表示，哈萨克斯坦正在系统性开展发展核工业工作，其中包括在哈萨克斯坦建造第一座核电站计划。 在这方面，副外长对国际原子能机构最近对哈萨克斯坦核基础设施进行的全面审查表示了支持。 根据国际原子能机构特派团的访问结果，哈萨克斯坦已全面落实有关核能基础设施的建议。

他说，哈萨克斯坦和国际原子能机构合作的主要优先方向之一是技术合作计划，哈萨克斯坦在该框架下正在实施包括引进现代医学技术（抗癌）和农业核技术（提高生产力、水净化、食品安全）的 63 个项目。

拉斐尔·格罗西就哈萨克斯坦对国际原子能机构提供的支持表示了感谢，并指出了哈萨克斯坦在不扩散核武器和和平利用原子能领域发挥的重要作用。

此外，总干事对哈萨克斯坦核工业发展计划表示了支持，并表示国际原子能机构愿意分享经验并为核能、辐射医学、核科学和教育的发展提供人力帮助。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日会见到访的国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西。

【编译：阿依波塔】