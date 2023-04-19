托卡耶夫总统主持召开全国社会经济发展问题会议

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 – 哈萨克斯坦全国社会经济发展问题会议19日在首都阿斯塔纳正式召开。

会议由总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。

出席会议的包括政府总理、议会上下两院全体议员、直属总统的各国家机构、政府内阁成员、阿斯塔纳市、阿拉木图市、奇姆肯特市、各州和各县第一负责人、上下两院各党团领袖和委员会负责人、各州和各县马斯利哈特议长等。

托卡耶夫总统在会议上发言指出，哈萨克斯坦在近期完成了马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（各级地方议会）的选举，并对政府进行了解散重组。通过这些措施，权力结构之间的平衡已经建立，国内大规模政治改革的第一阶段已经顺利结束。

总统强调称，当前最重要的是重建国内的社会经济关系

- 公众对改革寄予厚望，因此我们必须更加专注于特定的措施。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，今天的会议需要确定社会和经济领域的目标和任务，并由各级政府以其为基础开展下一步的工作。

托卡耶夫总统还着重指出，地方议会成员的与会也是此番政治变革的一个重要表现，地方行政机构和负责人与民意代表之间必须建立起有效的沟通渠道，相互补充互为支持。

- 所有这些都将为有效地实施国家政策创造条件，为旨在保障国家利益的决策的通过铺平道路。- 他说。

托卡耶夫总统着重强调指出，哈萨克斯坦是整个地缘区域中唯一一个走上大规模民主改革道路的国家。

- 这条道路必然充满艰辛困难，但无论如何，这条道路，我们必须坚定的走下去。接下来，就让我们团结一心，投入工作吧。- 托卡耶夫说。

总统表示，哈萨克斯坦改革的最终目标是改善人民生活。为了实现这一目标，增加居民收入势在必行，同时，还要为人民创造舒适的生活条件，确保国民生命健康财产的安全，为公民创造能够获得自我发展的一切机会。

托卡耶夫总统表示，唯有依靠强大的市场经济，才能成功地实施这一切。

此前，国家元首曾要求政府完成稳定重要民生食品商品的价格、发展农业、促进高附加值哈萨克斯坦商品的出口活跃度等任务。

会上，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、副总理阿勒泰·阔勒格诺夫、阿斯纳塔市长杰恩斯·哈斯穆别克、阿拜州州长努尔兰·乌兰哈耶夫、阿拉MAU通州州长玛拉特·苏勒坦哈兹耶夫、曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫、巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫、卡拉干达州马斯利哈特议长努尔肯·科布扎诺夫、杰特苏州马斯利哈特议长古丽娜尔·托伊利巴耶娃发表了讲话。





【编译：木合塔尔·木拉提】



