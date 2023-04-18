联合国敦促苏丹武装各方遵守人道主义停火

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 联合国秘书长苏丹事务特别代表佩尔特斯17日发表声明，对苏丹武装部队和快速支援部队在16日未能全面遵守双方达成一致的人道主义停火深表失望。

佩尔特斯表示，现在仍在推动双方每天实现三小时停火，为救助受影响的平民争取时间。

佩尔特斯在声明中指出，在当地时间17日上午，苏丹的武装冲突加剧。他继续敦促各方尊重其国际义务，包括确保所有平民受到保护。

他还表示将同苏丹、地区和国际伙伴保持接触，为在苏丹停止敌对行动作出努力。

据其介绍，苏丹的武装冲突已至少造成180人死亡、1800人受伤，部分联合国的设施被趁机洗劫和破坏，一些非必需岗位的员工将不得不被撤离。

由非洲联盟、东非区域机构«政府间发展管理局»（伊加特）及联合国组成的三方机制17日也发表声明，重申实施人道主义停火的重要性，并敦促苏丹武装部队和快速支援部队的领导层在当天遵守停火，包括确保将这一决定充分传达到各个层级。

三方机制强调，人道主义停火可以提供一个机会，让身陷冲突地区的平民能够获取援助与关键物资、接受医疗救助或得以安全撤离。而只有苏丹武装部队和快速支援部队自身才有能力确保停火得到维持，并保障平民受到保护。