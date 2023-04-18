国际机构高度评价哈萨克斯坦政府为确保宏观经济稳定而采取的各项措施

哈通社/阿斯塔纳/4月18日--据外交部消息，从4月11日至16日期间，哈萨克斯坦代表团出席了国际货币基金组织和世界银行集团2023年春季会议，代表团由哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫、国际经济部部长阿勒别克·库安特洛夫和金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃组成。

哈萨克斯坦代表团与世界银行和国际货币基金组织领导层以及美国商会负责人进行了会谈，就双边多边经济合作问题进行了实质性讨论。

会议期间，哈萨克斯坦代表团向各方详细介绍了托卡耶夫总统发起的政治经济改革优先方向，并强调改革的目标是实现经济可持续发展和提高人民福祉。

此外，哈萨克斯坦代表团还与世行行长候选人阿贾伊·班加和世行主管欧洲与中亚地区事务的副行长安东内拉·巴萨尼进行了会晤，班加与巴萨尼高度评价了哈萨克斯坦与世行之间卓有成效的合作，以及旨在促进哈萨克斯坦经济社会发展的诸多综合项目成功实施。

国际货币基金组织总干事克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃对哈萨克斯坦政府为确保宏观经济稳定而采取的各项措施给予了积极评价。

此外，哈萨克斯坦代表团还与穆迪、标准普尔和惠誉等三大国际评级机构高层举行了会谈，向合作伙伴详细介绍了哈萨克斯坦经济社会发展成果、未来展望，大规模改革进程，以及为确保金融市场稳定而采取的措施等。

在与哈美商业理事会成员举行的圆桌会议上，哈萨克斯坦代表团详细介绍了该国的国内财政政策和旨在改善营商环境的改革措施。

除此之外，哈萨克斯坦代表团还参加了中亚能源连通性和贸易论坛、与中亚、格鲁吉亚和阿塞拜疆代表团一起举行的“中间走廊：机遇与挑战”研讨会，以及与大西洋理事会专家团体举行的圆桌会议等。