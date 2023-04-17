历史清真寺在保留原始风貌的同时重获新生，成为弘扬伊斯兰文化的精神家园

-在尊贵斋月期间，伊斯兰文化博物馆正式对外开放，哈萨克斯坦总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·塔甘吾勒和民众代表参加了开幕式。这是当地穆斯林们宗教生活的重要事件。在对19世纪建造的古老清真寺进行修复过程中，我们注重了保留建筑物原始风貌，这是对历史的尊重和对精神价值的执着追求。这座精神家园将为弘扬伊斯兰历史和文化传统做出重大贡献。-北哈州州长阿依达尔别克·萨帕若夫在其个人社交媒体上写道。

尽管这座建筑物长期归工厂所有，但作为苏联时期唯一一座未被毁坏尖塔的清真寺得以保存。

据北哈州国家档案馆馆长萨吾烈·马利科瓦表示，关于这座清真寺的文献资料来自鄂木斯克、奥伦堡和乌法档案馆。

据悉，20世纪初彼得罗巴甫尔市曾有9座清真寺。其中，建造大清真寺的主要资金来源于一位名叫穆罕穆德詹·道列特凯迪的商人。此外，当时居住该城的其他商人也为清真寺的建设提供了资金支持。

【编译：阿遥】