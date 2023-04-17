哈萨克斯坦代表团访问阿富汗并提供人道主义援助

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫在其Facebook账号上宣布，哈萨克斯坦代表团于4月15日访问阿富汗首都喀布尔，并运送了人道主义物资。

斯玛迪亚尔沃夫表示，此次访问是应国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示而进行的。政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林率领哈萨克斯坦代表团访问阿富汗，并出席了哈萨克斯坦政府人道主义物资交接仪式。

据悉，此次访问期间，哈萨克斯坦代表团与阿富汗商界代表举行了会议，并举办了商贸专场论坛。双方商定，不久的将来将在阿富汗开设哈萨克斯坦商行。

斯玛迪亚尔沃夫介绍说，阿富汗人口约为4000万，对于国内生产商而言，阿富汗市场具有相当的吸引力。在2022年，哈萨克斯坦与阿富汗的双边贸易额达到了创纪录的9.879亿美元，比上一年增长了2.1倍。

他表示，双边贸易额的增长主要得益于哈萨克斯坦国内产品出口的增长。由于国内商品出口继续保持增加，今年，双边贸易额有望突破10亿美元大关。

-国际社会已经就防止阿富汗出现人道主义危机和经济崩溃达成了共识，因此，我们需要恢复和发展与阿富汗的经贸关系。在经济合作方面，基础设施联合项目的实施尤为重要。-斯玛迪亚尔沃夫写道。

据他介绍，阿富汗人视哈萨克斯坦食品为品质和品味的象征。在阿富汗，哈萨克斯坦的巧克力、糖果和甜食特别受欢迎，而使用哈萨克斯坦面粉制作的面包几乎成为每个家庭餐桌上的必备食品。

【编译：阿遥】