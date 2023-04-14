国家经济部长出席哈-美商业委员会年度圆桌会议

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫在美国商会出席哈萨克斯坦-美国商业委员会年度圆桌会议。

由哈萨克斯坦国家经济部、哈萨克斯坦驻美国大使馆、巴伊铁列克国有控股公司、阿斯塔纳国际金融中心代表组成的哈萨克斯坦代表团和美国领先企业代表出席会议。

美国商会负责国际发展和中东及土耳其事务的高级副总裁胡什·乔克西表示，本次会议对于哈方与美国商界的互动和交流非常重要。

国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫向美国商会和美国-哈萨克斯坦商业委员会就在促进双边商业关系方面给予的支持与合作表示了感谢。

部长表示，美国国务卿安东尼·布林肯对阿斯塔纳的访问是一个强有力的政治信号，为扩大战略伙伴关系提供了动力。

哈方尊重美国对哈萨克斯坦的支持，包括对国家主权、领土完整和独立的支持。 30年来，哈萨克斯坦为美国投资者提供了更加有利的投资环境，哈萨克斯坦将继续成为中亚地区的繁荣与稳定之岛。

库安特洛夫表示，哈萨克斯坦经济的各领域都有良好的发展合作潜力。 哈萨克斯坦将继续采取一切措施促进投资流动，创造良好的商业环境，以保持在中亚的投资吸引力。

最后，经济部长邀请美国商界代表参加将于今年6月8-9日举行的阿斯塔纳国际论坛。

【编译：阿依波塔】