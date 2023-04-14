哈萨克斯坦代表团访问韩国

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--4月13-14日，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔率领的哈萨克斯坦代表团对韩国首都首尔进行了工作访问。

哈萨克斯坦代表团成员包括外交部、卫生部、工业和基础设施发展部、哈萨克投资国有公司、SK制药公司，以及商界代表。

访问框架下，哈萨克斯坦代表团会见了韩国起亚、SK集团、斗山集团、双龙汽车等韩国领先企业领导层。

会谈期间，与会人员讨论了在机械工程、制药、能源和建筑领域正在进行的，以及计划在未来实施的联合项目。

去年，两国间的贸易额超过60亿美元。2022年，韩国对哈萨克斯坦的的外国直接投资额约为15亿美元，创哈萨克斯坦和韩国经济关系史新高。

此外，哈萨克斯坦代表团还与韩国产业通商资源部长李昌洋举行了会谈。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦与韩国经济合作的热点问题进行了讨论。

访问框架下，哈萨克斯坦与韩国签署了多项合作文件。其中包括VehiclesAlmaty公司和Youngsan Corporation之间的产品本地化协议，韩国Motrex公司和哈萨克斯坦Сar Wagon Wheels公司之间的合作协议等。

此外，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔与起亚全球总裁兼首席执行官宋虎签署了《联合发展哈萨克斯坦的汽车生产行业，加强本地化和工程人员培训》协议。

【编译：阿依波塔】