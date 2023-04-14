热巴金娜：对手众多，但我不会放弃奋斗

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--哈萨克斯坦头号种子、世界排名第七的叶列娜·热巴金娜今天接受了Jibek Joly电视频道独家采访。

-叶列娜，感谢您抽出时间接受我们的采访。我想直接进入主题。在您的职业生涯中，比利·简·金杯并不是您的首次亮相。关于您在格拉斯哥的表现，许多人认为哈萨克斯坦队击败英国队纯属意外。那么，这一次您和团队的目标是什么？团队的气氛如何？您对这场比赛有什么期望？

-当然，我们的目标是赢球。我认为我们的团队非常强大，因此我们将尽最大努力打好这场比赛。团队内的气氛很好，我希望我们能打出精彩的比赛并取得胜利。此类比赛肯定是相当情绪化的，我想每个人都很紧张，但同时需要强调的是，这场比赛对我们来说也是一个很好的经验。

-过去两年，您的职业生涯充满了成功：您在温布尔登、印第安维尔斯、澳大利亚公开赛、迈阿密公开赛闯入了决赛。达到如此巅峰，是否在精神上和身体上对您产生了困难？您今年的目标是什么？

-当然，这并不容易。去年整个团队的工作量非常巨大，这对我来说也是非常宝贵的经验。未来，我想我会沿着这条路一直走下去，当然也要自我提高，在各方面取得长足进步。我希望能赢得更多的大满贯。

-那您现在在为哪些比赛做准备？

-按照计划，我将参加斯图加特（德国）的比赛，然后是罗马、马德里和巴黎的大满贯。

-您的终极目标是拿下每一场比赛。那么，您还有时间做运动以外的事情吗？

-我不确定除了运动以外我还能做些什么，因为我的时间总是不够。但如果有时间的话，我会陪在家人身边。

-你认为谁是你的主要对手？

-优秀的球员多的是。我和她们当中很多人的比赛都非常艰难。从年初开始，阿里娜·萨巴伦卡或许成了我最强劲的对手之一。她是一位非常出色的选手。但是除了她，还有很多其他的球员也很强大，比如巴博拉·卡雷茨科娃，还有最近复出的温丝·贾贝乌，还有伊加·斯维亚特克。所以，我认为竞争对手不少，需要更加努力才能保持自己的水平。

-再次感谢您能接受我们的采访，谢谢！