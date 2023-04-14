欧洲议会举行哈萨克历史地图展

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--12日，位于布鲁塞尔的欧洲议会大厦举行了一场特别地图展，展示了一系列绘有哈萨克领土的古老地图。这些历史材料是由荷兰、法国、英国和德国的地图制作者创作的。

约有1500张这样的地图由哈萨克斯坦欧亚国立大学现代研究所主任穆黑特-阿尔达格尔·斯德克纳扎罗夫收集，并被收录在他的著作《哈萨克斯坦国家连续性在历史潮流中：16至19世纪欧美地图中的哈萨克斯坦》中。该书先前在布鲁塞尔出版。

哈萨克斯坦驻欧盟代表处大使玛尔胡兰·拜穆汗在地图展开幕式上表示相信该展览将激发欧洲议会议员、员工和访客的浓厚兴趣，扩大他们对欧洲和中亚之间的历史、外交、贸易和文化联系的认识。

该书的作者也参加了仪式。斯德克纳扎罗夫指出，16-19世纪在荷兰、比利时、英国、法国、意大利、德国、奥地利和美国等国家出版的各类地图和地图册中，哈萨克总以独立政治实体身份出现。他认为，这证实了哈萨克国家独立性在该时期的持续性。

首批参观展览的访客包括欧洲和比利时议会议员和员工、欧盟机构、外交机构、研究中心和社会组织的代表。他们认为这一展览的开幕是一个重要事件，有助于进一步推动哈萨克斯坦与欧洲的关系。

【编译：阿遥】