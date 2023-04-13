参议院议长会见在俄罗斯的哈萨克斯坦留学生

哈通社/阿斯塔纳/4月13日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫对俄罗斯进行的访问框架下，与在俄罗斯留学的哈萨克斯坦学生举行了会谈。

据参议院发布的消息，同时，议长还向位于俄罗斯的阿拜纪念像献花圈，表示了敬意。之后，他还与俄罗斯联邦会议国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金举行了会谈。

与哈萨克斯坦留学生举行的会谈期间，玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，有知识有能力的青年应成为哈萨克斯坦现代化工作的推动者和建设公正的哈萨克斯坦道路上的重要力量之一。因此，哈萨克斯坦非常注重教育质量，并不断开展着这方面的系统性工作。

议长表示，一月事件表明了青年政策的漏洞。在这方面，他介绍了根据国家元首的倡议，哈萨克斯坦开始实施的大规模改革。

-哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在议会第八届马吉利斯（议会下院）第一会期首次会议上指出，新一代的年轻政治家正在逐步掌握一些权力， 他们应将对新价值观在社会上的广泛传播产生影响。 -他说。

在这方面，议长介绍了根据总统的倡议，哈萨克斯坦旨在提高青年参政开展的一系列工作。

与俄罗斯联邦会议国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金举行的会谈期间，阿什姆巴耶夫向其就作为国际观察员参加今年3月19日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举，并做出的客观评价表示了感谢。

双方还讨论了进一步强化两国在贸易经济、投资、文化人道主义和其他领域双边合作的法律基础问题。

【编译：阿依波塔】