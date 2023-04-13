朝鲜试射新型弹道导弹 或用固体燃料

哈通社/阿斯塔纳/4月13日--据韩联社报道，朝鲜13日向东部海域试射中远程（IRBM）以上级别的新型弹道导弹。韩军关注朝方当天试射固体燃料洲际弹道导弹（ICBM）的可能性，同时不排除此次试射为侦察卫星相关试验的可能性。

韩国联合参谋本部表示，韩军当天上午7点23分许探测到1枚从平壤地区升空飞向韩半岛东部海域的弹道导弹。该导弹发射仰角比正常角度大，飞行约1000公里后落入半岛东部海域。韩美情报机构正在分析具体参数。

据悉，该导弹最高飞行高度低于3000千米。据推测，若以30到45度的正常仰角发射，该导弹的射程约为5000公里，而洲际导弹的射程可达1万公里以上。按照3000～5500公里属于中远程，5500公里以上属于洲际导弹的分类标准，该导弹被归类为中远程以上级别。

值得关注的是，朝方此次有利用固体燃料射弹的可能性。若是固体燃料弹道导弹，此次将是朝方首次发射此类导弹。朝方曾于今年2月8日在朝鲜人民军建军75周年阅兵式上展示新型固体推进剂洲际导弹。联参一名负责人表示，根据截至目前的分析结果初步研判，朝方当天试射的是新型弹道导弹，规格为中远程以上级别，是2月阅兵式上展示的多款武器系统之一。

这是朝方于上月27日发射短程弹道导弹（SRBM）后时隔17天再次发射弹道导弹，也是今年第九次发起弹道导弹挑衅。朝方最近一次试射中远程以上级别弹道导弹是在上月16日发射火星-17型洲际导弹。