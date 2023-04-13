马吾林·阿什姆巴耶夫对俄罗斯进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/4月13日--据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫12日对俄罗斯联邦进行了正式访问。

访问期间，马吾林·阿什姆巴耶夫会见了俄罗斯联邦议会联邦委员会主席瓦莲京娜•马特维延。

阿什姆巴耶夫和马特维延共同出席了哈萨克斯坦议会参议院和俄罗斯联邦议会联邦委员会合作委员会成立仪式，并签署了《2023-2025年哈萨克斯坦共和国议会参议院和俄罗斯联邦议会联邦委员会合作路线图》。

阿什姆巴耶夫表示，合作委员会的成立旨在加强两国议会间合作。优先方向是保护跨界河流生态系统、联合打击毒品贩运和发展跨境合作等。

阿什姆巴耶夫指出，哈俄关系是成功和有效双边合作的典范。两国之间的合作基于牢固的友好睦邻关系，数百年间形成的历史联系，以及双方对彼此的独立、主权和领土完整的尊重。

马特维延对两国之间高水平互动关系给予特别关注。她强调了托卡耶夫总统发起的的大规模政治经济社会改革的重要性，并指出了进一步发展两国关系的重要意义。

此外，双方对两国议会在发展现代城市方面合作予以特别关注。阿什姆巴耶夫指出，去年哈萨克斯坦议会通过了城市群发展法，现阶段对工程基础设施的现代化给予了高度关注。

哈萨克斯坦共和国议会参议院和俄罗斯联邦议会联邦委员会合作路线图应该为进一步加强互动提供重要推动力。该文件面向未来3年，其主要任务是加强议会合作的应用组成部分，重点是具体和实际的活动成果。

作为访问活动一部分，哈萨克斯坦参议院代表团还参观了莫斯科大清真寺，并与清真寺领导层就宗教领袖在促进现代社会高尚精神和道德价值方面的作用进行讨论。

哈萨克斯坦参议院代表团还参加为俄罗斯无名烈士墓献花圈仪式。

【编译：阿遥】